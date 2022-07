Demonstratie tegen verbod op abortus in VS

In Amsterdam hadden vandaag zich enkele honderden demonstranten zich verzameld om hun ongenoegen te laten blijken over het mogelijke verbod op abortus in de Verenigde Staten.

Naast het demonstreren voor abortus in de VS, werd er ook opgeroepen te waken voor veiligheid van abortus in Nederland. De organisatie Baas in Eigen Buik laat aan AT5 weten ‘Ook in Nederland heeft de anti-abortuslobby voet aan de grond. Dezelfde conservatieve bewegingen die in de VS bezig zijn met het recht op zelfbeschikking te ondermijnen, zijn hier actief. Er is urgentie om op te blijven komen voor het recht op en de toegang tot abortus.’