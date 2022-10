Wielrenner overleden na aanrijding in Gemert

Rond 12.00 uur vond er op de Esdonk in het buitengebied van Gemert een ernstig verkeersongeval plaats. Een wielrenner botste frontaal op een personenauto en raakte daarbij ernstig gewond.

Hulpdiensten waaronder ook een traumahelikopter rukten massaal uit. De man is ter plaatse gereanimeerd maar aan zijn verwondingen overleden. De personenauto raakte ook flink beschadigd, beide inzittende bleven ongedeerd. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht. De weg was geruime tijd afgesloten.