Opnieuw verdachte van handel in illegale afslankpillen aangehouden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 2 november een 38-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in illegale afslankpillen. Inspecteurs en rechercheurs doorzochten 2 woningen en een bedrijfspand. Daarbij troffen zij verschillende soorten anabolen en 300 Iomaxpillen aan. Iomax is een in Nederland verboden geneesmiddel. Deze pillen bevatten amfetamine en kunnen zeer ernstige bijwerkingen hebben.

De verdachte handelt o.a. in legale sportvoeding en -supplementen. Vermoedelijk leverde hij op aanvraag ook illegale afslankpillen en anabolen. De NVWA heeft deze middelen in beslag genomen. De man is aangehouden en in verzekering gesteld voor nader onderzoek.

Eerdere aanhouding

Half oktober hield de NVWA-IOD in Zuid-Holland ook al een verdachte aan van de handel in soortgelijke afslankpillen. Deze verdachte verkocht de pillen vermoedelijk via Facebook. Enkele van zijn afnemers belandden in het ziekenhuis na gebruik van deze pillen. Het onderzoek in deze zaak loopt nog. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Niet gebruiken

De NVWA adviseert dringend om afslankpillen als Iomax niet te kopen en niet te gebruiken, omdat ze onveilig zijn. Zulke pillen bevatten amfetaminen. Al na 1 tablet kunnen bijwerkingen optreden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. Een Nederlandse vrouw heeft een hersenbloeding gehad na het gebruik van Iomax. Gebruikers wordt dringend geadviseerd onmiddellijk te stoppen met het slikken van dit middel en bij lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan.