Explosie bij voordeur woning 's-Hertogenbosch

Een bewoner aan de Zirkoon in ‘s-Hertogenbosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond kwart voor 1 hevig geschrokken van een explosie bij de voordeur van de woning. De woning heeft hierbij behoorlijke schade opgelopen; de voordeur lag eruit en de hal bleek beschadigd. Ook zijn bij twee auto’s en een andere woning ruiten gesprongen.

Onderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het incident. De forensische opsporing onderzoekt de aangetroffen sporen. We doen buurtonderzoek en we onderzoeken beschikbare camerabeelden.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord of weet u meer? Laat het dan aan ons weten. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.