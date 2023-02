Zestig dagen langer vast vanwege betrokkenheid dodelijk geweldsincident Emmen

De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft besloten dat twee 19-jarige verdachten uit Emmen en een 16-jarige verdachte uit de gemeente De Wolden zestig dagen langer vast blijven zitten. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een geweldsincident waarbij een 26-jarige vrouw is overleden. Het incident vond plaats op 14 januari 2023 bij een jeugdinstelling aan de Stationsstraat in Emmen.