Verwarde man met wapen aangehouden

Getuigen waarschuwden rond 16.15 uur de politie omdat de man met een vuurwapen zou rondlopen in de omgeving van de Lieven de Keijstraat. Hij gedroeg zich verward. Agenten treffen de man in de Pijlijserstraat. Bij de aanhouding heeft een agent uit voorzorg zijn wapen ter hand genomen. De verdachte had een mes bij zich. Later is in zijn woning een nepwapen gevonden. Het mes en het nepwapen zijn in beslag genomen. De man is verhoord en daarna mocht hij naar huis. Hij heeft twee bekeuringen gekregen.