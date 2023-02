Negen Nederlanders aangehouden bij Belgische loods met 4.000 kg cocaïne

Afgelopen week heeft de politie in België, in de omgeving van Turnhout, negen Nederlanders en een Roemeen aangehouden na een grote drugsvondst. De aanhoudingen werden al op dinsdag 14 februari gedaan maar de politie komt nu met het nieuws naar buiten.

Vuurwapens

Op verzoek van België en in samenwerking met de Nederlandse politie werden bij huiszoekingen vuurwapens en zwaar vuurwerk aangetroffen. De Belgische politie hield negen Nederlanders en een Roemeen aan. 'De tien personen bevonden zich in of nabij een loods waarin de politie bijna 4.000 kg cocaïne aantrof.

Fortius

Het team van Fortius, een samenwerkingsinitiatief van de Federaal Gerechtelijke Politie Antwerpen, het Federaal Gerechtelijk Parket, het Landelijk Parket en de Landelijke Eenheid, werd betrokken. Omdat het hier om Nederlanders ging, pakte Fortius meteen door en werden donderdag elf woningen doorzocht.

Automatische vuurwapens

Aan deze actie werkten 75 agenten mee van de Landelijke Eenheid (Dienst Infrastructuur en de Dienst Landelijke Recherche) en de Eenheid Den Haag. Er werden vier automatische vuurwapens aangetroffen en negen kilo zwaar vuurwerk. Ook legde de politie beslag op gegevensdragers, zoals I-pads, USB-sticks en mobiele telefoons. Naast deze goederen vond de politie ook enkele tienduizenden euro's. Het aangetroffen geld en de goederen worden overgedragen aan de Belgische autoriteiten die verder gaan met het onderzoek.