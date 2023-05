kalkoenen omgekomen bij brand in vrachtwagen

De brandweer werd rond 0.50 uur gealarmeerd voor een vrachtwagen welke in brand zou staan op de Beerschotseweg in Oirschot. Er werden twee blusvoertuigen ingezet aangevuld met een watercontainer met extra bluswater.

De brand in de vrachtwagen geladen met kalkoenen was snel onder controle. De chauffeur wist stopte zijn combinatie en koppelde de brandende aanhanger los. Bij de brand zijn een onbekend aantal kalkoenen om het leven gekomen. Een dierenarts werd in kennis gesteld om de brandweer te adviseren hoe men de nog levende kalkoenen kunnen verzorgen en behandelen. De brand ontstond tijdens het rijden en de exacte oorzaak is onbekend.