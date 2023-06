Door nieuw beleid minder zicht op duizenden beveiligingscamera’s

Anno 2023 volgen beveiligingscamera’s bijna elke stap die je zet. Momenteel staan er 313.354 camera’s geregistreerd in ons land, maar het werkelijke aantal ligt nog een stuk hoger. Veel particulieren en bedrijven hebben hun beveiligingscamera eind vorig jaar namelijk niet opnieuw geregistreerd via DigiD, ondanks dat de politie hen dit had verzocht. Deze camera’s zijn niet (meer) opgenomen in de politiedatabase.

Gebaseerd op enkel de gemeenten waar een daling was, gaat dit om minimaal 3.190 camera’s. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl op basis van politiecijfers uit de database ‘Camera in Beeld’.

Daling aantal camera’s bij een derde van gemeenten

In heel Nederland was er dit jaar een stijging in het aantal beveiligingscamera’s: in 2022 waren er nog 302.890. Het totale aantal bestaat uit geregistreerde camera’s van bedrijven (235.930), particulieren (54.651) en de overheid (22.773).

Hoewel er over het geheel een stijging was, is in een derde van de gemeenten het aantal beveiligingscamera’s van bedrijven en particulieren juist gedaald: in totaal met 3.190 stuks. Een groot deel zal hierbij gaan om camera’s die eind vorig jaar niet opnieuw geregistreerd zijn in de politiedatabase.

David Janssen, cybersecurity-analist bij VPNGids.nl, zegt hierover: “Maar mogelijk ligt het aantal ‘verdwenen’ camera’s nog hoger: ook bij gemeenten waar het totale aantal gestegen is, kan het zijn dat er camera’s niet opnieuw geregistreerd zijn. Dit is alleen niet direct terug te zien in de cijfers, omdat er in dat geval meer stijgingen dan dalingen waren. Grote kans dat dit het geval is: de totale stijging dit jaar lag een stuk lager dan we hadden verwacht en ten opzichte van eerdere jaren.”

Hoogste camera-dichtheid in onze hoofdstad

Gemiddeld vind je in Nederland 9,3 particuliere, publieke en bedrijfscamera’s per km². Wel zijn er grote verschillen per gemeente.

De koploper is Amsterdam. Per km² zijn hier bijna achttien keer zoveel camera’s dan gemiddeld in het land. De top 5 gemeenten met de hoogste camera-dichtheid is als volgt:

Amsterdam (166,9 camera’s per km²)

Nijmegen (113,9 camera’s per km²)

Zoetermeer (103 camera’s per km²)

Den Haag (89,1 camera’s per km²)

Amersfoort (86,7 camera’s per km²)

Schiermonnikoog sluit de volledige lijst af: op het hele eiland staan slechts 3 camera’s, oftewel 0,1 per km² geregistreerd. Ook in het Noord-Hollandse Laren (0,2), de Drentse gemeente De Wolden (0,5) en Ommen in Overijssel (0,6) ligt het aantal geregistreerde camera’s per km² relatief laag.