Honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden in garagebox onder wooncomplex

De politie heeft dinsdagavond ruim 340 kilo zwaar en professioneel vuurwerk aangetroffen in een garagebox aan de Osdorper Ban. Een 19-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het bezit en handel in dit vuurwerk.

Dankzij een kort, maar intensief onderzoek heeft de recherche in samenwerking met verschillende (specialistische) diensten dit levensgevaarlijke vuurwerk van de straat kunnen halen. De politie heeft de verachte op heterdaad betrapt bij de verkoop van dit vuurwerk waarna hij is aangehouden. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en op een later moment verhoord. Ook worden meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uitgesloten.

Garagebox

Ondertussen werd door andere politiediensten onderzoek gedaan naar de mogelijke opslagplaats. Toen zij de garagebox instapten, zagen zij direct een zeer grote hoeveelheid vuurwerk. Uiteindelijk was de totale opbrengst ruim 340 kilo aan shells, cobra’s en nitraten. Al dit vuurwerk valt onder de categorie F4. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal door een professioneel bedrijf worden vernietigd.

EOD

Maar dit was niet het enige dat in de box werd gevonden. Toen de politie verder keek, zag een Teamleider Explosieven Veiligheid een verdacht voorwerp liggen. De teamleider achtte de kans aanwezig dat dit wel eens een zelf gefabriceerd explosief zou kunnen zijn gelet op hetgeen allemaal in de garage was gevoncen. Om die reden werd de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ingeschakeld. Toen de EOD arriveerde, gingen de specialisten van deze dienst naar binnen en kwamen zij snel tot de conclusie dat dit voorwerp geen gevaar vormde voor de omgeving.