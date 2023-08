"Australiër misbruikte zeker 91 kinderen"

In Australië is een man aangeklaagd op verdenking van het misbruiken van zeker 91 kinderen.

De verdachte werkte tussen 2007 en 2022 op elf crèches in Brisbane en Sydney en buiten Australië. De politie kwam de man in de zomer van 2022 op het spoor door beelden die hij online had gedeeld.

Er zijn inmiddels 1623 aanklachten tegen hem ingediend. De politie spreekt van een zeer gruwelijke zaak. De slachtoffertjes zijn allemaal meisjes.