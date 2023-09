Militaire vliegtuigen droppen parachutisten boven Nederland en België

Troepen snel inzetten via de lucht. Er komt meer bij kijken dan menigeen denkt. Het gaat namelijk niet alleen om het droppen van militairen. Ze hebben ook voeding, water en spullen nodig, zoals wapens en munitie. Genoeg reden om deze operaties te trainen. Dat doen ongeveer 800 militairen uit 11 landen in internationaal verband tijdens Falcon Leap. Deze parachutistenoefening kan niet zonder transportvliegtuigen. Dus vliegen die vanaf vandaag vanwege de droppings laag boven Nederland en België.

De luchtmacht vliegt met C-130’s. Samen met transportcapaciteit van internationale partners zorgen de militaire vliegtuigen dat de deelnemers letterlijk vleugels krijgen.

11 Luchtmobiele Brigade neemt vanuit Nederland deel aan Falcon Leap. De honderden andere parachutisten komen uit Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en de VS.

Deze week draait het vooral om het droppen van containers met voedingsmiddelen en andere spullen. Dat gebeurt boven het oefengebied Marnewaard.

Volgende week moeten vooral de parachutisten op de juiste plek zien te landen. Dat is gepland op onder meer de Ginkelse Heide en in Heteren. Naast deze Nederlandse plaatsen gebeurt dat ook op de Hechtelse Heide in België.

Operatie Market Garden

Na de trainingsdagen zou het moeten lukken een fantastisch visitekaartje af te geven op zaterdag 16 september. Op die dag speelt de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zich af. Dan worden de strijders herdacht die in 1944 vochten voor de vrijheid van Nederland tijdens de zogenoemde Slag om Arnhem. Bij de luchtlandingsoperatie (Market) en het grondoffensief (Garden) sneuvelden veel geallieerde militairen. Uit eerbetoon aan hen landen parachutisten in groten getale op de Ginkelse Heide bij Ede.

Vijandelijk raketvuur

De C-130 Hercules transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht zijn gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven. Ze vliegen laag om parachutisten en vracht veilig en nauwkeuring op de gewenste plaats te laten landen. Bovendien kunnen vliegers zich op een lagere hoogte beter oriënteren en zijn zij in staat eventuele signalen vanaf de grond waar te nemen. De toestellen zijn zeer geschikt om te opereren in vijandelijk gebied. Door laag te vliegen en gebruik te maken van de kenmerken van een terrein, zoals bergen, zijn de toestellen minder kwetsbaar voor vijandelijk raketvuur. De vliegtuigen zijn onder meer ingezet in Irak, Afghanistan en Mali.