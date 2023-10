Man die Zweedse supporters doodschoot zelf omgekomen bij vuurgevecht met politie

Voetbalstadion

De terreurdaad vond rond 19.15 uur plaats vlakbij het voetbalstadion vlak voor aanvang van de wedstrijd België-Zweden. De dader, een 45-jarige Tunesiër, beschoot eerst een taxi waar de twee Zweedse voetbalsupporters in zaten. Deze raakte beiden gewond maar wisten uit de taxi te komen en de hal van een gebouw in te vluchten. De taxichauffeur raakte zwaargewond maar is niet meer in levensgevaar.

Dader op de vlucht

De dader kwam de twee Zweden vervolgens achterna en schoot beiden in de hal van het gebouw alsnog dood. Daarna vluchtte de dader op een motorscooter.

Dader omgekomen bij vuurgevecht met politie

De politie wist de verdachte van de terreuraanslag dinsdagochtend op te sporen. Hij bleek in een café in de wijk Schaarbeek te zitten. Tijdens een vuurgevecht met de politie werd hij neergeschoten en kwam hij om het leven.