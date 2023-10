Nederland trekt 10 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan Gaza

Dringende oproep VN

'Nederland geeft zo gehoor aan de dringende oproep van de Verenigde Naties (VN) om extra internationale bijstand. De Nederlandse bijdrage is bestemd voor VN-organisaties, een groep internationale en nationale NGO’s, en de Palestijnse Rode Halve Maan', aldus het ministerie .

'Water, medicijnen en voedsel'

'Het is heel belangrijk dat de humanitaire hulp snel in Gaza terechtkomt. Bijna 1,3 miljoen mensen hebben dringend behoefte aan water, medicijnen en voedsel', aldus minister Schreinemacher

'Respecteer humanitair oorlogsrecht'

Het kabinet maakt zich zorgen over de groeiende noden in Gaza. Het kabinet benadrukt dat het humanitair oorlogsrecht moet worden gerespecteerd. Burgers en humanitaire hulpverleners mogen nooit doelwit zijn van geweld. Ook moet er ongehinderde toegang zijn voor humanitaire hulpverleners en hulpgoederen. Deze boodschap brengt het kabinet steeds over in contacten met Israël, de Palestijnse Autoriteiten, Egypte en partners in de regio.

Dringende noden

De VN heeft 294 miljoen dollar nodig om te reageren op de dringende noden van de bevolking in Gaza en de regio. De Nederlandse bijdrage komt bovenop de € 51 miljoen die Nederland dit jaar voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp aan de Palestijnen heeft uitgetrokken.