Goud aangetroffen in auto

Op donderdagavond 19 oktober werd een automobilist in Bathmengecontroleerd. Hij bleek een koffer met goud bij zich te hebben en de politie onderzoekt de zaak.

Omstreeks 2300 uur zagen agenten van de Landelijke Eenheid, en om precies te zijn van het Flexibel Interventie Team, een auto rijden op de Rijksweg A1. De agenten besloten de bestuurder de controleren en bij deze controle zagen de agenten een flinke koffer in de auto liggen. Op verzoek van de agenten werd de koffer geopend en hierin lag een hoeveelheid goud in baren en gouden sieraden. Al met al met een gewicht van meer dan 20 kg.

De man had de vereiste papieren bij zich en met zijn verklaring kwam de agenten ter plaatse ook niet verder en werd de hoeveelheid in beslag genomen en nader onderzocht. De man mocht zijn weg vervolgen en de politie heeft de zaak in onderzoek.