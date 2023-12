Aanloopfase van experiment gesloten coffeeshopketen van start in Breda en Tilburg

Met het bezoek van minister Kuipers en burgemeesters Depla en Weterings aan een coffeeshop in Breda is de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) officieel van start gegaan. Vanaf vandaag mogen de coffeeshops in Breda en Tilburg starten met de verkoop van gereguleerd geteelde cannabis. Naast de gereguleerd geteelde producten mogen ook de gedoogde producten worden aangeboden. Het initiatief voor de aanloopfase is door de burgemeesters van Breda en Tilburg genomen. Demissionair minister Kuipers (VWS) en demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) hebben groen licht gegeven om op kleine schaal te starten met het experiment.

Minister Kuipers: Goed dat we kunnen beginnen met de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen. Met het reguleren van de verkoop van cannabis hebben we beter zicht op de herkomst van de producten en op de kwaliteit. Daarnaast kunnen we de consumenten beter informeren over effecten en gezondheidsrisico's van cannabisgebruik.

Tijdens de aanloopfase doen telers, coffeeshophouders, vervoerders en toezichthouders ervaring op met de levering en verkoop van gereguleerde cannabis en het toezicht hierop, het beveiligd vervoer en het gebruik van het track & trace-systeem. De coffeeshops in Breda en Tilburg mogen tijdens deze aanloopfase maximaal 500 gram gereguleerde producten op voorraad hebben, naast 500 gram gedoogde producten. Het streven is dat de aanloopfase maximaal 6 maanden duurt. In alle andere (deelnemende) gemeenten blijft tijdens de aanloopfase het bestaande gedoogbeleid van kracht.

Monitoring van de aanloopfase

De ontwikkelingen tijdens de aanloopfase worden gemonitord. De inzichten worden gedeeld met alle deelnemende gemeenten en worden gebruikt om processen en systemen te verbeteren voor een soepeler verloop van de overgangsfase. Als tijdens de aanloopfase blijkt dat de openbare orde of veiligheid in het geding komen, kan de aanloopfase voortijdig worden stopgezet.

Extra aandacht voor preventie

Het gebruik van cannabis brengt altijd risico's met zich mee. Dat geldt ook voor de cannabis geproduceerd binnen het experiment. Daarom is er ook extra aandacht voor preventie. Zo zijn er eisen gesteld aan de verpakking en etikettering en wordt de consument geïnformeerd over effecten en gezondheidsrisico's van cannabisgebruik door middel van een bijsluiter.