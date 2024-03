Fors hogere gevangenisstraf en langer beroepsverbod voor huisarts die patiënten verkrachtte

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in twee zaken een 55-jarige huisarts veroordeeld tot in totaal 7 jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van 14 jaar. Hij heeft vier van zijn patiënten – en één patiënt tweemaal – verkracht tijdens lichamelijk onderzoek. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan aanranding.

De vrouwen waren allemaal patiënt bij de praktijk van de huisarts. Hij ging op geraffineerde wijze te werk en deed alsof bepaalde medische onderzoeken noodzakelijk waren. In feite voerde hij seksuele handelingen uit bij zijn slachtoffers, zoals het met zijn vinger maken van bewegingen in de vagina van de slachtoffers. Daarbij droeg hij geen medische handschoenen, zoals is voorgeschreven.

Verklaringen van slachtoffers

De verdediging vroeg om vrijspraak omdat de verklaringen van de verschillende slachtoffers niet betrouwbaar zouden zijn. Ook zou er volgens de raadsman van de verdachte voor hun verklaringen onvoldoende steunbewijs zijn. Het hof denkt daar anders over: de getuigenissen van alle slachtoffers komen juist op essentiële punten overeen en vertonen kenmerkende gelijkenissen. Daardoor is er een herkenbaar patroon te zien in het handelen van de huisarts, wat voor het hof duidelijk maakt dat de arts de feiten heeft begaan.

Oordeel van het hof

De man heeft op grove wijze misbruik gemaakt van zijn positie als huisarts en het overwicht wat hij daarmee had op zijn patiënten. Zijn slachtoffers waren kwetsbaar en op leeftijd. Het hof weegt die omstandigheden mee in de strafbepaling. De rechtbank Limburg had de huisarts eerder in totaal veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van 5 jaar.

Tijdens het hoger beroep bleek dat de huisarts niet is doordrongen van het kwalijke van zijn gedrag. Ondanks de persoonlijke omstandigheden van de huisarts, vindt het hof een hogere gevangenisstraf en een langer beroepsverbod passend en geboden. Hij kreeg daarom een gevangenisstraf van 7 jaar en een beroepsverbod van 14 jaar opgelegd.