Update: Lichamen van Nederlandse vermiste vrouw en man gevonden in Frankrijk

Het lichaam van de vermiste Gerda Klapper (80) uit Alphen aan den Rijn is woensdag 18 juni in Frankrijk gevonden door de Franse autoriteiten. Dit meldt de politie donderdag. 'Er wordt door de Franse politie nog altijd met man en macht gezocht naar Paul Klapper (83)', meldt de politie.

Zoektocht naar vermiste man (83) gaat door

De Nederlandse politie doet samen met de opsporingsdiensten in Frankrijk onderzoek naar de vermissing. Het lichaam van Gerda Klapper (80) is woensdag 18 juni in Frankrijk gevonden door de Franse autoriteiten. Er wordt door de Franse politie nog altijd met man en macht gezocht naar Paul Klapper (83). Het onderzoeksteam van de recherche in de Eenheid Den Haag heeft op dit moment geen indicatie dat er sprake is van een mogelijk misdrijf.

Terughoudendheid

De politie ziet dat er online veel berichten en speculaties te lezen zijn over de vermissing. 'We vragen iedereen om hier terughoudend in te zijn en het onderzoeksteam de ruimte te geven en de privacy van de familie te respecteren', aldus de politie.

Update 19 juni: 18.20 uur

Later op de dag is ook het lichaam van Paul Klapper (83) gevonden. 'Vooralsnog is ook hier geen indicatie dat er sprake is van een mogelijk misdrijf', aldus de politie in een update.