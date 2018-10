Kind meer geboeid door internet dan door snoep

Kinderen laten zich meer verleiden door internet dan door snoep. Deze opvallende conclusie valt te lezen in een recent onderzoek van Norton by Symantec.

Slecht voorbeeld

Nieuw onderzoek van Norton by Symantec toont aan dat ouders worstelen met het beschermen van hun kinderen online, maar toegeven zich zorgen te maken om zelf het slechte voorbeeld geven

Onlinetijd

Ouders voelen zich schuldig. Ze spenderen te veel tijd online voor de neus van hun kinderen. Volgens recent onderzoek van Norton by Symantec schromen kinderen niet om hun ouders hierop te wijzen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zeven op de tien ouders (66%) in Nederland toegeeft zich zorgen te maken het slechte voorbeeld te geven door te veel tijd online door te brengen. Bijna drie op de tien ouders geeft toe door hun eigen kinderen op de hoogte gebracht te zijn van hun gedrag (29%). Dit benadrukt de wijze waarop gezinnen vandaag de dag worstelen met het handhaven van gezonde schermtijdroutines in een wereld die steeds meer online is.

Smartphone

Onder bijna 7.000 ouders in Europa en het Midden-Oosten (EMEA) met kinderen tussen de vijf en zestien jaar oud, onderzoekt Norton's "My First Device Report" de uitdagingen waarmee de eerste generatie "digital-first" ouders geconfronteerd worden. In tegenstelling tot deze ouders hebben de kinderen nooit een wereld zonder smartphones en tablets gekend. Daarom manoeuvreren de ouders van nu zich in onbekend gebied, waarbij ze zichzelf de vraag stellen op welke leeftijd hun kinderen moeten worden blootgesteld aan schermtijd en of ze een "eigen" apparaat moeten bezitten. Ondertussen worden ze zich ook steeds meer bewust van hun eigen gewoonten en de mogelijke effecten hiervan op hun kinderen.

Technologie

"Modern ouderschap is niet eenvoudig", zegt Robert den Drijver, Regional Director Benelux & Nordics bij Norton. "De uitdagingen om kinderen hun groentes te laten eten, op tijd naar bed te gaan en hun huiswerk te laten doen is er nog steeds. Maar er is nu nog een extra laag waarbinnen ouders moeten navigeren: technologie. In tegenstelling tot hun kinderen zijn de meeste ouders niet opgegroeid met verbonden apparaten, zoals smartphones en tablets, waardoor ze worstelen met het maken en handhaven van schermtijdregels.

Snoep niet meer in 'trek'

Daarnaast wijst het onderzoek uit dat kinderen meer verlangen naar mobiele schermtijd dan naar snoep of andere zoetigheden. Kinderen spenderen meer tijd achter een scherm dan buiten, waarbij meer dan een kwart van de ouders zegt dat hun kind of kinderen zelfs meer tijd online doorbrengen dan de ouders. In de onderzochte landen besteden kinderen gemiddeld meer dan tweeënhalf uur van hun vrije tijd op mobiele apparaten. Dat is meer dan een half uur langer dan dat ze gemiddeld buiten spelen.

Uren achter het schermpje turen

In Nederland zijn de kinderen ook niet van de mobiele apparaten weg te krijgen. Zo besteden kinderen in Nederland per dag gemiddeld 2 uur en 34 minuten van hun vrije tijd op mobiele apparaten, waar zij ‘slechts’ 1 uur en 55 minuten buiten spelen.

Verantwoordelijkheid

Zegen of vloek? Ouders zijn in conflict over het gebruik van mobiele apparaten door hun kinderen. Meer dan de helft van de Nederlandse ouders gelooft dat mobiele technologie en mobiele apparaten kunnen helpen bij probleemoplossings- en leervaardigheden (54%), creativiteit (48%) en geluk (45%) van kinderen. Bijna driekwart van de ouders (71%) vindt dat kinderen die de baas zijn over hun eigen apparaten op die manier leren over verantwoordelijkheid.

Slaap

Maar er is niet alleen maar goed nieuws, want ouders maken zich flink zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van apparaten. Bijna de helft van de Nederlandse ouders (47%) zegt namelijk dat mobiele schermtijd van invloed is op de kwaliteit van de slaap van hun kind. In de onderzochte landen maken ouders zich over het algemeen ook zorgen over de schadelijke gevolgen van apparaten voor het energieniveau (42%), sociale vaardigheden (40%) en geestelijke gezondheid (37%).