Arnhemmer (22) boodt 12 miljard gestolen wachtwoorden aan

De politie werd getipt door de National Crime Agency. Op grond daarvan is door het cybercrimeteam van de politie in de Eenheid Oost-Nederland zelfstandig een onderzoek gestart. Tijdens de actie is een 22-jarige verdachte uit Arnhem aangehouden en werden wee woningen in Arnhem doorzocht. In de woning van de verdachte werd professionele apparatuur aangetroffen die het mogelijk maakte de aangeboden diensten via de website 'We leak info' te verlenen. De verdachte is betrokken bij het bezitten en aanbieden van ontvreemde gebruikersnamen en wachtwoorden en heeft een faciliterende rol als het gaat om cybercriminaliteit. De teamleider van het cybercrimeteam geeft aan dat juist de facilitators een belangrijke schakel zijn bij het aanpakken van cybercriminelen.



In het kader van het internationale onderzoek van de NCA is ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden. De website “We leak info” is door de FBI uit de lucht gehaald. Het onderzoek is nog niet voltooid. Om die reden kan er geen meer specifieke onderzoeksinformatie worden gedeeld.