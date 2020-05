Drie redenen waarom VPN's steeds populairder worden

Je hoort het steeds vaker: je hebt een Virtual Private Network (VPN) nodig om je online identiteit en activiteit te verbergen. Maar misschien vraag je je wel af waarom je een VPN zou gebruiken. Waar gaat het allemaal over? Waarom nemen zoveel mensen het gebruik van een VPN serieus? We noemen drie redenen waarom steeds meer mensen een VPN gebruiken.

Wat doet een VPN?

Een VPN creëert als het ware een privé-snelweg voor je internetverkeer. Verder heeft je auto tijdens het reizen ook nog eens volledig getinte ruiten en geen kenteken. Verder is er geen enkele manier om bij te houden waar je naartoe gaat. Een meer technische uitleg is dat een VPN al je internetcommunicatie versleutelt, zodat buitenstaanders niets over jou of je digitale verkeer te weten kunnen komen. Het is de sterkste tool om je internetprivacy te beschermen. Wat zijn verder redenen voor de toegenomen populariteit van de VPN?

1. Zakelijk

Voor bedrijven met werknemers die constant op reis zijn of zich in externe kantoren in het hele land of zelfs de wereld bevinden, zijn VPN's van onschatbare waarde. Medewerkers hebben via VPN toegang tot alle informatie op de lokale server van het bedrijf. Versleuteling biedt bedrijven nog een ander voordeel om een VPN te gebruiken. Voor bedrijven die met gevoelige informatie werken, zoals banken of ingenieursbureaus die niet willen dat hun bedrijfsgeheimen bekend worden, creëert een VPN een manier om zonder veel gedoe een afgeschermde internetverbinding tot stand te brengen

2. Wifi-beveiliging

De meeste mensen beseffen het niet, maar die wifi van de coffeeshop die je altijd gebruikt, of die hotelwifi waarmee je verbinding maakt, is helemaal niet veilig. Op deze netwerken is het voor een hacker verbazingwekkend eenvoudig om controle over het netwerk en je computer te krijgen, zonder dat je het merkt. Wanneer je verbinding maakt met een wifinetwerk wordt al je verkeer via radiogolven naar de router en modem gestuurd. Met behulp van zogenaamde sniffer-software kunnen hackers je informatie vastleggen. Ze kunnen dan alles zien wat je typt: e-mailwachtwoorden, bankgegevens en wachtwoorden, privéberichten, Facebook- en Twitter-activiteit, noem maar op. Door een VPN te gebruiken wanneer je verbinding maakt met een hotspot hoef je je geen zorgen meer te maken over de beveiliging van het wifinetwerk zelf. Het versleutelde internetverkeer zorgt ervoor dat niemand mee kan kijken.

3. Toegang tot geblokkeerde content

Streamingdiensten als Netflix verhinderen toegang tot hun services van buiten het land van oorsprong van het account (Nederlanders kunnen geen Amerikaanse Netflix kijken, Belgen kunnen geen Nederlandse Netflix kijken, etc.). En in andere landen heb je simpelweg helemaal geen toegang tot Netflix. Onzin natuurlijk. Je kunt een VPN gebruiken om deze zogenaamde 'geoblokkades' te omzeilen. Een VPN versleutelt namelijk niet alleen je verkeer, maar je kunt het ook laten lijken alsof je verbinding maakt met het internet vanuit een ander land. Op deze manier kun je dus alsnog genieten van alles wat bijvoorbeeld de Amerikaanse of Japanse Netflix te bieden heeft.