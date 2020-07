Ondernemers nu beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms

Ondernemers hebben vanaf nu meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. Vanaf 12 juli 2020 is namelijk de EU-verordening ‘Platform-to-Business’ (P2B) in werking, die bijvoorbeeld regels over geschillenbeslechting, transparantie over algemene voorwaarden en de volgorde van zoekresultaten vastlegt.

Digitale platforms worden steeds belangrijker voor ondernemers. Denk aan een restaurant dat maaltijden thuis bezorgt, een appbouwer die zijn nieuwe app aan de man wil brengen, een retailer die zijn nieuwe schoenencollectie online wil verkopen of een kapper die een platform gebruikt zodat klanten online een behandeling kunnen boeken.

Tijdens de coronacrisis zijn nog meer ondernemers via platforms hun producten of diensten gaan verkopen. Ondernemers kunnen hierbij aanlopen tegen onduidelijke algemene voorwaarden van een groot platform. Voor deze ondernemers moet vanaf de ingangsdatum van de P2B duidelijk zijn wat de algemene voorwaarden van een platform zijn. Met deze regels is de kleinere ondernemer beter beschermd en kan deze met vertrouwen online zaken doen.

De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan eerlijke verhoudingen: via transparantievereisten voor online platforms en effectieve geschillenbeslechting. Digitale platforms moeten vanaf nu zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten die andere ondernemers op het platform aanbieden.

Ook kunnen ondernemers voortaan bij een geschil kosteloos bij het platform terecht voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms onafhankelijke externe bemiddelaars hebben aangewezen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling. Kleinere platforms waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en met een jaaromzet van niet meer dan 10 miljoen euro, zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting.

De P2B verordening geldt voor alle platforms waarop ondernemers gevestigd in de EU hun producten of diensten aanbieden. Dit geldt ook voor platforms die niet met hun hoofdvestiging in de EU zijn gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon.

De verordening is een concrete stap om ondernemers beter te beschermen en om te zorgen voor eerlijke verhoudingen in de relatie tussen platforms en ondernemers.

Specifiek voor de grote platforms vindt Nederland dat meer nodig is. Nederland pleit in Europa dan ook voor regelgeving voor platforms met een poortwachtersfunctie. Dit moet het mogelijk maken om maatregelen op te leggen aan die platforms waar ondernemers niet of nauwelijks omheen kunnen. De verwachting is dat de Europese Commissie in het vierde kwartaal van dit jaar met regelgeving komt.