Een VPN verbinding voor privacy, veiligheid en entertainment

Wat is een VPN?

Een VPN zorgt voor een veilige internetverbinding tussen een gebruiker en een apparaat. Hierbij valt te denken aan iemand die op zijn of haar smartphone surft en het internet. Wie internet, doet dit met een uniek IP-adres. Dit is de identificatiecode van de internetverbinding. Het staat op naam en adres van de persoon die de internetprovider betaalt. Daardoor zijn mensen online te traceren bij elke verrichting. Met een VPN zijn gebruikers minder goed terug te leiden, omdat er een ander IP-adres wordt meegestuurd.

Een VPN stelt gebruikers in staat dataverkeer via een versleutelde en beveiligde verbinding naar een extra server te sturen. Vanuit daar wordt het dataverkeer het internet op gestuurd. Zo verandert het IP-adres dat de rest van het internet te zien krijgt. Zo is het internetverkeer beter beveiligd en meer geanonimiseerd.

Sinds de coronacrisis zijn ook steeds meer mensen vanuit huis gaan werken. Steeds meer bedrijven bieden werknemers daarom nu de mogelijkheid op het bedrijfsnetwerk in te loggen via een VPN. Op die manier kunnen medewerkers ook thuis gebruikmaken van programma’s die anders alleen op kantoor beschikbaar zouden zijn.

Waarom is anoniem surfen zo belangrijk?

Anoniem surfen op internet verdient de nodige aandacht. Niet alleen omdat cybercriminelen uit zijn op geld, maar ook omdat grote bedrijven dagelijks in onze gegevens handelen. Bedrijven als Facebook, Google en Twitter schetsen een zo goed mogelijk profiel over hun gebruikers. Die informatie wordt doorverkocht aan adverteerders of overheden. Gebruikers maken gratis van een dienst gebruik en zijn daarmee zelf het product geworden. Door een VPN-verbinding te gebruiken, kunnen deze bedrijven minder goed namen aan IP-adressen koppelen en minder goed gebruikers volgen.

Wie niet anoniem surft, is kwetsbaar voor hackers en overheden. We horen steeds meer over hoe afluistergedrag op internet ons bedreigt. En we horen ook steeds vaker over Nederlanders die online worden opgelicht of afgeperst. Daarom is het belangrijk afluisteren zo veel mogelijk te voorkomen. Een VPN versleutelt dataverkeer, waardoor afluisteren geen zin heeft. Gestolen informatie is dan verworden tot een brij aan symbolen, waar cybercriminelen niets aan hebben.

Censuur voorkomen

Wereldwijd is het internet niet vrij. In diverse landen (als China, Turkije en sommige Arabische en Afrikaanse landen), wordt het internet gecensureerd. In deze landen worden bijvoorbeeld WhatsApp, Google, Skype of Facebook geblokkeerd. In Nederland wordt The Pirate Bay geblokkeerd, nadat Stichting BREIN succesvol een aantal rechtszaken aanspande.

Meer entertainment

Niet alleen overheden doen aan censuur. Sommige diensten laten zelf in bepaalde regio’s ook alleen specifieke content zien. Zo biedt de Nederlandse Netflix veel minder films en series dan Amerika. Een VPN kan helpen om deze geografische blokkades te omzeilen. Het gebruik van een VPN is in Nederland gewoon legaal, mits deze voor legale doeleinden gebruikt wordt.