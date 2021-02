Amsterdamse tiener aangehouden voor betaalverzoekfraude

56 mensen hebben aangifte gedaan in dit onderzoek. Veelal zien we dezelfde werkwijze. Het slachtoffer had een advertentie op Marktplaats staan en werd via WhatsApp benaderd. De zognaamde koper en verkoper komen tot een deal, en de verkoper ontvangt een linkje voor een betaalverzoek. Deze link is eigenlijk een phishinglink, waarmee de koper zich toegang tot de bankrekening van de verkoper kon verschaffen. De slachtoffers zijn vaak grote bedragen kwijt. In totaal wordt er in dit onderzoek voor ca. 371.000 euro weggesluisd. Het onderzoek van het cybercrimeteam Midden-Nederland gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.