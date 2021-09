1 op de 29 Nederlandse middelbare scholieren doet aan sexting

3,5% van de Nederlandse middelbare scholieren doet aan sexting: het versturen van seksueel getinte berichten, foto’s of filmpjes via het internet. Dit komt neer op ongeveer 1 leerling per klas. Meisjes (3,7%) sexten iets vaker dan jongens (3,2%). Dit concludeert VPNGids.nl op basis van de meest recente sexting-cijfers van de GGD en het CBS, in verband met de Dag van de Seksuele Gezondheid op 4 september.

Per opleidingsniveau zijn er grote verschillen in hoe vaak er aan sexting wordt gedaan. Op het vmbo stuurt 1 op de 23 leerlingen seksueel getinte berichtjes of foto’s, terwijl op de havo 1 op de 32 leerlingen het doet en op het vwo slechts 1 op de 50.

Groningse jongeren sexten het vaakst

Niet overal in Nederland wordt evenveel aan sexting gedaan door jongeren. In de provincie Groningen doen de meeste jongeren aan sexting, namelijk 5,1%. Daarnaast geven leerlingen uit gemeenten die vallen onder de GGD Amsterdam en in de Gooi en Vechtstreek relatief vaak aan dat ze sexting-berichtjes sturen (4,7%).

De GGD IJsselland heeft de minste jongeren gesproken die wel eens seksueel getinte berichtjes of foto’s sturen naar anderen (2,2%). Ook de regio Limburg-Noord telt relatief weinig middelbare scholieren die sexten (2,5%).

Coronamaatregelen van invloed op sexting

David Janssen van VPNGids.nl merkt op dat de seksuele ontwikkeling van jongeren door de covid-situatie wordt beïnvloed. “Partnerorganisaties als Helpwanted en Kenniscentrum Rutgers zien dat het sextinggedrag van jongeren verandert. Voor veel jongeren is sexting een verlengstuk van offline contact, en door de lockdownmaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar is het sociale leven van jongeren tot een halt gekomen.”