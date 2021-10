Groei Europese internetverkopen aan Nederlanders neemt af

In het tweede kwartaal van 2021 spendeerden Nederlandse consumenten meer dan 800 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie. Dit is bijna 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van Nederlandse internetverkopers liet een vergelijkbare groei zien. De groei was voor zowel de Europese als de Nederlandse internetverkopers flink lager dan in voorgaande kwartalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Sinds 2014 besteedden Nederlandse consumenten elk kwartaal meer bij Europese webwinkels dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met name sinds het uitbreken van de coronacrisis stegen deze uitgaven sterk. In 2020 piekte de kwartaalgroei op ruim 38 procent en in de eerste drie maanden van 2021 werd een recordgroei van bijna 64 procent behaald. Na een volledig coronajaar was de groei in het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst weer vergelijkbaar met de jaren voorafgaand aan de crisis.

De cijfers hebben betrekking op online-aankopen van Nederlandse consumenten bij bedrijven die buiten Nederland en binnen de EU gevestigd zijn, en zijn exclusief btw. Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels zijn vaak in diverse talen opgemaakt en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.

Ook groei Nederlandse internetverkopen nam af

In het tweede kwartaal van 2021 was de omzet van Nederlandse internetverkopers meer dan 16 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook dit percentage is fors lager dan in eerdere coronakwartalen. In het eerste kwartaal van 2021 werd nog een recordgroei bereikt van bijna 85 procent. De omzet van Nederlandse internetverkopers omvat zowel verkopen aan Nederlandse als aan buitenlandse consumenten.

Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en multichannelers, die zowel online als via winkels verkopen. Pure webwinkels zetten in het tweede kwartaal van 2021 ongeveer 15 procent meer om, terwijl de online-omzet van multichannelers ruim 18 procent hoger lag dan een jaar eerder. Vooral de multichannelers zagen hun internetomzet flink stijgen sinds de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2021 lag de online-omzet zelfs meer dan tweemaal zo hoog als een jaar eerder.

Omzetaandeel Europese webwinkels beperkt

Hoewel de aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels over de jaren heen sterk zijn toegenomen, is het effect hiervan op de consumptieve bestedingen beperkt. Deze aankopen vormen namelijk een relatief klein deel van alle uitgaven door consumenten. In 2019 vormden de online-aankopen niet meer dan 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. In het tweede kwartaal van 2021 was de totaalomzet (winkel-, internet- en marktomzet) van de detailhandel in Nederland ongeveer 8 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020.