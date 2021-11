Justitie legt beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta

Cryptovaluta als betaalmiddel voor criminelen

Het bezit en gebruik van cryptovaluta is legaal maar ook populair onder criminelen. De reden is dat criminelen cryptovaluta als anoniem ervaren en deze snel wereldwijd te verplaatsen zijn. Cryptovaluta worden dan ook veel gebruikt als betaalmiddel voor verschillende soorten van criminaliteit. Niet alleen in de cybercriminaliteit zoals gijzelsoftware maar ook als betaalmiddel in de gedigitaliseerde vormen van criminaliteit zoals malafide hostingsdienstverlening. Daarnaast komen we cryptovaluta ook steeds vaker tegen in criminaliteitsvormen als drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking. Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat criminelen ongewenste koerswisselingen tegengaan door de cryptovaluta om te zetten in zogenoemde ‘stable coins’ zoals USDT. Dit zijn cryptovaluta waarvan de waarde is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Hiermee elimineren de criminelen de elementen van onzekerheid qua koersschommelingen.

Verdachten onderzoek

De identiteit van de verdachten in het onderzoek is niet altijd bekend. Sommige van de verdachten komen uit Nederland anderen hebben een buitenlandse nationaliteit. Zij zullen, met inachtneming van geldende internationale afspraken, worden overgedragen aan de daartoe aangewezen buitenlandse autoriteiten.

Medewerking van exchanges

Bij het leggen van het strafvorderlijk beslag hebben diverse crypto-exchanges in binnen- en buitenland medewerking verleend aan de FIOD en het OM. Zij zijn daartoe volgens de Nederlandse wetgeving verplicht. Hierdoor is het mogelijk gebleken om de inhoud van diverse digitale crypto wallets beheerd door criminelen met een totaalwaarde van meer dan 25 miljoen euro af te pakken.