NVWA: beperkte leeftijdscheck bij online verkoop alcohol

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet van kracht en gelden er strengere regels voor de verkoop van alcoholhoudende drank aan consumenten. Zo mogen er geen hoge kortingen meer gegeven worden in de retail en gelden er strengere regels voor de verkoop op afstand (online of telefonische verkoop). De NVWA heeft gedurende het eerste jaar van de nieuwe Alcoholwet risicogerichte inspecties uitgevoerd.

Leeftijdscheck

Alcohol mag alleen verkocht worden aan personen van 18 jaar en ouder. Online aanbieders zijn verantwoordelijk voor de leeftijdscontrole van bestelling tot en met bezorging. Zo moeten zij een leeftijdsverficatiesysteem hebben dat bestaat uit een leeftijdsvraag die de koper moet beantwoorden voordat de bestelling wordt afgerond. Verder moet de verkoper vermelden dat ook bij aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

Uit de inspectieresultaten van de NVWA blijkt dat 73% van de 166 gecontroleerde online aanbieders van alcohol niet over een leeftijdsverificatiesysteem beschikt dat voldoet aan de wettelijke eisen. Zo was het voor kopers niet mogelijk om zelf actief aan te geven dat ze 18 jaar of ouder zijn of vertelde de verkoper niet dat de leeftijd bij bezorging werd gecontroleerd.

In 16 van de gevallen was er helemaal geen leeftijdsverificatiesysteem aanwezig. Hiervoor zijn boetes opgelegd van minimaal €1.360. Bij de andere bedrijven met tekortkomingen is opgetreden met een waarschuwing.

Prijsacties

Zowel in de winkels als op internet is het vanaf 1 juli 2021 verboden meer dan 25 procent korting te geven op alcoholische dranken. Prijsacties zoals bijvoorbeeld 'twee halen, één betalen' zijn niet meer toegestaan. Uit inspecties van de NVWA bij zowel fysieke als online verkooppunten blijkt dat 27% (95 van de 344) van de gecontroleerde bedrijven toch alcohol met hogere kortingen heeft verkocht. Bij twee derde van de overtredingen ging het om prijskortingen tussen de 25% en 40%. De NVWA heeft daarvoor 92 boetes opgelegd en 3 schriftelijke waarschuwingen gegeven.

Vervolgaanpak

De Alcoholwet draagt bij aan 1 van doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord, namelijk het terugdringen van het problematisch alcoholgebruik in Nederland voor 2040. In het bijzonder het alcoholgebruik bij jongeren. De NVWA gaat daarom gericht controleren bij bedrijven die populair zijn onder jongeren, zoals bierkoeriers. Hierbij wordt gelet op de leeftijdsgrens bij online of telefonische verkoop, maar ook op hoge kortingen. Daarnaast gaat de NVWA door met risicogerichte inspecties bij de verschillende online verkooppunten voor alcohol en wordt vaker fysiek gecontroleerd op kortingen in winkels.