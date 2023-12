NL-Alert app voor iedereen

Vanaf nu is de nieuwe NL-Alert app gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. De app is speciaal ontwikkeld voor mensen met een auditieve of visuele beperking en mensen die vaak dicht bij de Nederlandse grens zijn. In januari start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne om de NL-Alert app bij hen onder de aandacht te brengen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je informeert bij noodsituaties. Je ontvangt NL-Alert als noodmelding op je mobiele telefoon. Vanaf nu kan dat ook met de NL-Alert app. De app is beschikbaar op iPhones en Android-telefoons.

NL-Alert duidelijk voor iedereen

-Alert moet duidelijk zijn voor iedereen. Ook als je een visuele of auditieve beperking hebt. De app biedt en ondersteunt toegankelijkheidsfuncties op je mobiele telefoon die hierbij helpen. Als je slechtziend bent, kan je inzoomen in de app, het contrast vergroten of de app in donkere modus bekijken. Ook ondersteunt de app de tekst-naar-spraak functie op je mobiele telefoon. Als je slechthorend of doof bent, ondersteunt de NL-Alert app ook de instelling op je telefoon om lichtflitsen te krijgen bij een melding. De NL-Alerts kan je zeven dagen terugvinden in de app. De app is uitgebreid getest samen met mensen met een visuele of auditieve beperking.

Grensbewoners ook altijd een NL-Alert

Als je dicht bij de grens bent en je mobiele telefoon heeft verbinding met een buitenlandse zendmast, ontvang je geen NL-Alert. Met de NL-Alert app ontvangen Nederlanders die vaak dicht bij de grens zijn, altijd een NL-Alert bij een noodsituatie.

Locatie en privacy

De beveiliging van de app is goed getest en je privacy is beschermd. De overheid heeft je telefoonnummer niet nodig om ervoor te zorgen dat je NL-Alerts kan ontvangen via de app. Ook je locatie delen is niet verplicht. Je kan instellen dat je NL-Alerts voor heel Nederland ontvangt of bepaalde gebieden selecteren waarvoor je NL-Alerts wil ontvangen. Maar als je dan in een gebied bent dat je niet hebt geselecteerd, ontvang je geen NL-Alerts via de app. Als je wel NL-Alert-meldingen wilt ontvangen op basis van je locatie, moet je toestemming geven om altijd je locatie te delen met de app. Je locatie wordt alleen gebruikt voor de NL-Alert app. Goed om te weten: als je de NL-Alert app gebruikt, kan het zo zijn dat je twee keer een NL-Alert ontvangt. Eén keer via de app en één keer als noodmelding.

Campagne in januari

Het is belangrijk dat mensen in grensregio’s en mensen met een auditieve of visuele beperking weten van de app en de voordelen die de app hen biedt. Daarom voert het ministerie van Justitie en Veiligheid in januari een campagne om hen hierover te informeren. Over NL-Alert Je ontvangt een NL-Alert bij noodsituaties, zoals een brand of extreem weer. Op je mobiele telefoon, maar ook zie je de NL-Alert op digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Een voorbeeld: ‘NL-Alert 22-12-2023 15:52 Rookontwikkeling door brand in de Wouwstraat in Doetinchem. Ga naar binnen. Sluit ramen en deuren.

Meer informatie op: www.nl-alert.nl’ Ontvang je een NL-Alert? Luister of lees het bericht meteen, volg de instructies op en informeer anderen. Want het kan zijn dat iemand anders het NL-Alert nog niet heeft gezien. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl/app.