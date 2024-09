Banken leveren privacy klanten over aan techreus Google

Banken moeten garant staan voor de bescherming van persoonsgegevens van klanten die met hun mobiel betalen. De Consumentenbond roept de banken daartoe op, nu ook ING is overstapt op Google Pay. ‘Consumenten worden overgeleverd aan datagraaier Google.’

De Consumentenbond krijgt meldingen van consumenten die zich zorgen maken over hun privacy bij contactloos betalen met hun smartphone. Aanleiding is de stopzetting van de mobiel betalen-app van ING. Klanten die met hun Android telefoon willen betalen, moeten nu Google Pay installeren. Alle andere grootbanken stapten al eerder over op het systeem van de techreus.

Geen afspraken

Verschillende banken suggereerden in de media dat ze goede afspraken met Google hebben gemaakt over de privacy van hun klanten. Maar toen de Consumentenbond naar die afspraken vroeg, bleken die er niet te zijn. De banken verwijzen vooral naar de voorwaarden van Google.

Miljarden verdienen

En Google doet van alles met die gegevens. In de privacy voorwaarden van Google Pay staat dat het bedrijf betaalgegevens zal verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Het bedrijf kan zo ruimte voor gepersonaliseerde advertenties aan derden aanbieden en daar miljarden mee verdienen.

Eigen betaalsysteem

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is onacceptabel dat banken klantgegevens zonder enig toezicht uit handen geven aan deze techreus. Google is notabene voor de rechter gedaagd vanwege grootschalige privacyschendingen.

Wij vinden dat banken een eigen betaalsysteem voor mobiel betalen moeten aanbieden. Dat onder toezicht staat van de Nederlandse autoriteiten. Of banken moeten samenwerken met een partij die niets doet met de gebruikersdata. En als het dan echt alleen met Google kan, dan moeten de banken keiharde afspraken maken. Over wat het bedrijf wel en vooral niet mag doen met de persoonsgegevens.’

Apple

De gegevens van consumenten die met een iPhone betalen, lijken beter beschermd. Die werken met Apple Pay en in het privacy beleid van Apple staat dat het bedrijf geen betaalgegevens bewaart.