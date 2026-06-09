Nederland krijgt een nieuw sirenenetwerk dat is gekoppeld aan detectiesysteem Defensie

Als onderdeel van een keten dat militaire dreigingen kan detecteren en mensen kan waarschuwen, krijgt Nederland een nieuw sirenenetwerk. Dit melden het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie vandaag.

Detectiesysteem van Defensie

Het sirenenetwerk vervangt het bestaande waarschuwingssysteem, dat aan vervanging toe is. Het nieuwe systeem wordt gekoppeld aan een detectiesysteem van Defensie. Dat hebben de ministers Van Weel (Justitie en Veiligheid) en Yeşilgöz (Defensie) afgesproken.

Samenwerkende systemen

Minister Van Weel: “Dat de systemen gaan samenwerken is nieuw en een belangrijke stap die nodig is om voorbereid te zijn op de dreigingen van deze tijd. Dat het netwerk straks landelijke dekking heeft en ook landelijk is te bedienen, is ook nieuw. Als Defensie een dreiging detecteert, worden mensen direct gealarmeerd via NL Alert en het innovatieve sirenenetwerk. Maar ook bij overstromingen of andere crisissituaties kunnen we mensen in een bepaald gebied alarmeren. Nederland wordt daar weerbaarder en crisisbestendiger door.”

Aanvulling op NL Alert

Het is een aanvulling op NL Alert. Mensen kunnen op verschillende manieren gewaarschuwd worden en daarmee zijn ze niet uitsluitend afhankelijk van hun telefoon om gealarmeerd te worden. De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt. Het bestaande netwerk van WAS-palen, waarop het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (het luchtalarm) is gemonteerd, blijft in ieder geval nog tot 2028 operationeel.