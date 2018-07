Producentenvertrouwen industrie iets gedaald

Producenten in de industrie waren in juli 2018 voor de tweede maand op rij minder positief dan een maand eerder. 'Het vertrouwen ging van 7,7 in juni naar 6,3 in juli', zo maakt het CBS maandag bekend. Producenten waren vooral minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Ruim boven gemiddelde

Het vertrouwen in juli ligt echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8).Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Minder positief over orderportefeuille en verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in juli minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Hun oordeel over de voorraden gereed product was echter positiever.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al meer dan een jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in juli opnieuw het meest positief. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het derde kwartaal 2018 uitgekomen op 84,5 procent. Dat is de hoogste benutting van de beschikbare productiecapaciteit vanaf het vierde kwartaal van 2001.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 3,2 procent hoger dan in mei 2017. De stijging is wat kleiner dan in april. Al ruim tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide in mei 2018 het sterkst.

Vertrouwen Duitse ondernemers opnieuw wat minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in juli voor de zesde achtereenvolgende maand minder positief dan een maand eerder. De indicator blijft echter ruim boven het langjarig gemiddelde liggen. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in mei bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder.