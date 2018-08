Groei toerismesector vooral dankzij buitenlandse toeristen

De waarde van de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie is in 2017 met 6,9 procent gestegen naar 82,1 miljard euro. Drie kwart van deze groei was te danken aan de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De bestedingen van buitenlandse toeristen stegen in 2017 met 12,6 procent naar 29,9 miljard euro. Deze stijging werd deels veroorzaakt door een toename van het aantal overnachtingen met 11,5 procent naar ruim 44 miljoen. Daarnaast hebben meer buitenlandse toeristen een accommodatie en/of (vlieg)ticket geboekt bij of via een Nederlands bedrijf. Een groot deel van deze toeristen reisde niet daadwerkelijk naar Nederland, maar Nederlandse bedrijven verdienden wel aan deze boekingen.

De bestedingen van Nederlanders in eigen land zijn met 3,6 procent gestegen naar 43 miljard euro in 2017. Nederlanders hebben tijdens vakanties en uitjes vooral meer geld uitgegeven aan eten en drinken in de horeca.

Nederlanders die op vakantie gaan naar het buitenland hebben 6,2 miljard euro besteed aan accommodaties en (vlieg)tickets bij of via Nederlandse bedrijven. Dat is een stijging van 6,4 procent ten opzichte van 2016.

Belang toerisme voor economie groeit

De toegevoegde waarde van de toeristische sector bedroeg 28,3 miljard euro in 2017. Dat is 6,8 procent meer dan in 2016. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen bedroeg de stijging 4,9 procent. De horeca droeg met ruim 11 miljard euro het meest bij aan de toegevoegde waarde in de toeristische sector in 2017. Door de toename van de toegevoegde waarde is het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie met 0,1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2016 naar 4,3 procent.

Toerisme zorgt voor meer werkgelegenheid

Het aantal banen in de toeristische sector in Nederland is in 2017 met 3,8 procent gestegen naar 761 duizend banen. Het aantal banen in de Nederlandse economie steeg vorig jaar met 2,1 procent. Het aandeel van de toeristische sector in het totaal aantal banen nam daarmee verder toe naar 7,5 procent.

Veel banen in de toeristische sector zijn deeltijdbanen. Omgerekend naar volledige banen was de sector in 2017 goed voor 455 duizend voltijdbanen, 4,6 procent meer dan in 2016. Bijna drie kwart van de voltijdbanen zat in karakteristieke toeristische branches als de horeca en hotels, luchtvaart, reisbemiddeling, kunst en cultuur en sport, recreatie en het gokwezen. De overige banen zaten in niet-karakteristieke branches als de detailhandel, het openbaar vervoer en de taxibranche.