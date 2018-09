CBb schrapt door ACM aan PostNL opgelegde verplichtingen voor zakelijke post

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft maandagavond na het sluiten van de beurs uitspraak gedaan over het marktanalysebesluit over het vervoer van de 24-uurs zakelijke post van PostNL.

'Dominante positie'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde PostNL voor die markt toegangs- en tariefverplichtingen op vanwege haar dominante positie. ACM rekende daarbij alleen fysieke en niet ook digitale post tot de markt en dat is voor de vraag of PostNL dominant is van wezenlijk betekenis. De concurrentiepositie van PostNL ziet er namelijk heel anders uit als de markt ook uit digitale post bestaat.

Afwijken

ACM baseert haar marktafbakening op de karakteristieken van de fysieke post, die nogal afwijken van digitale post. Digitale post is aanzienlijk goedkoper en sneller. PostNL stelde daar een economische test (de zogenoemde SSNIP-test) tegenover, die juist een aanwijzing vormt dat digitale post tot dezelfde markt behoort.

Tekort bewijs

Het resultaat van die test maakt dat ACM tekort schiet in haar bewijs dat digitale post buiten de markt voor 24-uurs zakelijke post valt. Daarom houdt het marktanalysebesluit geen stand. Het CBb vernietigt dat besluit en schrapt daarmee de in dat besluit aan PostNL opgelegde verplichtingen.