Warenhuis V&D komt online weer terug

Alexander Slooten de nieuwe directeur van V&D zegt in de Telegraaf dat de naam V&D nog steeds 'buitengewoon populair' is. Vooral voormalige klanten zullen volgens hem dit warenhuis op internet bezoeken. De webwinkel gaat zich vooral richten op de interessegebieden van actieve 40plussers zoals reizen, hobby's, gezondheid, wonen, tuin en mode en komt terug met merken als Travelbag, Liv, Soho en Prijzencircus. De website wil de voortzetting zijn van het aloude warenhuis dat Anton Dreesmann en Willem Vroom in 1912 oprichtten.

Sinds 2016 zijn de merkrechten in handen van CoolCat-oprichter Roland Kahn, zijn rechterhand Jaco Scheffers en oud-HEMA-topman Ronald van Zetten. De verantwoordelijke directeur van de nieuwe webshop is Alexander van Slooten. De opkopers van de merknaam V&D zeiden vorig jaar nog dat ze een V&D-webshop niet zagen zitten, omdat er al webwinkels als Wehkamp en Zolando zijn. Maar er bleeft veel vraag naar V&D. En achter de schermen werd hard gewerkt om de aanvankelijk gammele ict-infrastructuur goed op de rails te krijgen. En toen durfden de retailondernemers een nieuwe uitdaging aan. Oud-Hema-topman Ronald van Zetten in het AD: 'We bleven daar veel vragen over krijgen. Van leveranciers en van klanten. De doelgroep 40-plussers wordt nu door niemand goed bediend. Inmiddels beschikken we wel over de techniek om dit goed te doen. Achter de schermen hebben we hier een half jaar aan gewerkt.'