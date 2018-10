Huishoudens in 2019 gemiddeld 700 euro duurder uit

Zo gaat de zorgpremie omhoog met in totaal 124 euro en zal de energienota naar verwachting met 30 euro per maand stijgen.

Premies van verzekeringen zullen in 2019 de dans niet ontspringen en fors duurder worden. Zo zal de verzekering voor een auto met 5 procent stijgen voor allrisk en 6,6 procent voor WA. ‘Gezien de trends van de afgelopen twee jaar op de combined ratio en de internationale onderzoeken over premie- versus schade-resultaten, verwachten wij dat de stijging in premies voor autoverzekeringen zal doorzetten tot misschien gemiddeld wel 10%. Dat betekent dat de gemiddelde premie voor autoverzekeringen dit jaar zal stijgen van € 582,- in 2018 naar € 640,- in 2019’, aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.

Internet-, en tv abonnementen zullen qua kosten ook stijgen door de toenemende vraag aan datacapaciteit. Ook investeringen in glasvezel, vdsl, 4G en straks ook 5G zullen meegenomen worden in de prijsstijging. Concrete cijfers zijn nog niet bekend.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: 'Wij schrikken enorm van deze totale stijging van de vaste lasten. Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar. Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met alle prijsstijgingen in de verlaging van de inkomstenbelastingen én de koopkrachtstijging. Wij vragen ons af of deze enorme stijging van de vaste lasten wel is meegenomen en gedempt kan worden, naast de andere lastenstijging. Met het oog op de verwachte verhogingen is het dus des te belangrijker voor consumenten om zich goed te oriënteren op de prijzen en kwaliteit. Door slim te kiezen is een deel van de prijsstijgingen te voorkomen, omdat prijzen en prijsstijgingen per aanbieder vaak verschillen.'