Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen, na dalende aantallen asielverzoeken in 2016 en 2017.

Opkomende nationaliteiten van de eerste asielverzoeken zijn Jemen en Moldavië. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

In 2018 kwamen 20,5 duizend asielzoekers naar ons land en 6,5 duizend nareizigers. Het aantal eerste asielverzoeken was een kwart hoger dan in 2017, het aantal nareizigers is met de helft afgenomen.

Er is een aantal opvallende ontwikkelingen te zien in de nationaliteit van de asielzoekers. Sinds 2016 zijn er enkele opkomende herkomstlanden van de asielzoekers, zoals Jemen en Moldavië. In Jemen is al jaren een burgeroorlog aan de gang en is hongersnood. De toename van Moldaviërs heeft mogelijk te maken met de politieke situatie in de regio Transnistrië.

Opvallend is de blijvende toename van asielzoekers uit Turkije. Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 komen meer Turkse asielzoekers naar Nederland. Ook het aantal Nigeriaanse en Iraanse asielzoekers neemt toe. Na een piek in 2016 is het aantal Albanese asielzoekers in 2017 gedaald, maar in 2018 weer licht toegenomen. Vrij stabiel op een hoog niveau blijft het aantal asielzoekers met de Syrische nationaliteit. Afnemend zijn de aantallen asielzoekers uit Irak en Eritrea.

Onder de nareizigers vormen de Eritrese en Syrische nationaliteit verreweg de grootste groep, met respectievelijk 2,6 duizend en 2,1 duizend personen.

Meer Turkse asielzoekers in Europa

In Europa zijn in 2018 verreweg de meeste eerste asielverzoeken in Duitsland, hierna volgen Frankrijk, Griekenland, Spanje en Italië. De top tien van opvanglanden wordt aangevuld door het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Zweden en Zwitserland. In 2017 was Italië nog het een na grootste opvangland van asielzoekers.

In heel Europa neemt het aantal Turkse asielzoekers toe. Asielzoekers met de Turkse nationaliteit vroegen in 2018 asiel aan in Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. De laatste twee jaar neemt ook het aantal asielzoekers uit Jemen en Moldavië toe in Europa.