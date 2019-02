Sterkste omzetstijging bouwsector in meer dan tien jaar

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2018 met 10,7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Over heel 2018 steeg de omzet met ruim 10 procent. Het is meer dan tien jaar geleden dat de groei in een jaar zo hoog was. In 2018 zijn 425 faillissementen uitgesproken in de bouw. Dit is bijna 5 procent lager dan 2017. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid.