Omzet zakelijke dienstverlening 8,4 procent hoger

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2018 8,4 procent hoger dan een jaar eerder. De omzetstijging is vergelijkbaar met de voorgaande kwartalen. De omzetstijging van de IT-dienstverlening was 8,5 procent, 1,5 procentpunt hoger dan vorig kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Omzet IT-dienstverleners 8,5 procent hoger

De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 8,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is meer dan in het derde kwartaal (7,0 procent). Voor de branches in de zakelijke dienstverlening was de omzetontwikkeling over het algemeen vergelijkbaar met het derde kwartaal. Bij de architecten was de omzet 4,6 procent hoger, terwijl die in het derde kwartaal nog 5,4 procent meer omzetten dan een jaar eerder.



Het verschil in omzet bij de ingenieurs is met 7,4 procent groter dan in het derde kwartaal (6,4 procent). De branche markt- en opinieonderzoek zette in het vierde kwartaal precies evenveel om, in het derde kwartaal was nog wel sprake van een klein verschil met een jaar eerder: 0,4 procent.

Personeelstekort blijft grootste belemmering

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2019 zegt 33,9 procent van de zakelijke dienstverleners last te hebben van een tekort aan arbeidskrachten. Dit is vergelijkbaar met het beeld in 2018. In ieder kwartaal gedurende dat jaar ervoer ongeveer 1 op de 3 ondernemers dit als een belemmering voor de activiteiten.

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners blijft ook voor het eerste kwartaal van 2019 positief en is zelfs iets verbeterd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.