Acht op de tien Nederlandse huiseigenaren verwachten winst bij verkoop woning

Acht op de tien Nederlandse huiseigenaren verwachten winst te maken als ze hun woning op dit moment zouden verkopen. Slechts één op de tien denkt geen winst te maken. De rest weet het niet. Woningbezitters in het middensegment zijn het meest optimistisch over de hoogte van de winst. Ruim twee op de tien eigenaren van huizen met een aankoopwaarde tussen 200.000 en 400.000 euro gaan bij verkoop uit van een winst tussen de 50.000 en 100.000 euro. Nog eens twee op de tien eigenaren uit het middensegment verwachten zelfs een winst die hoger is dan 100.000 euro. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos onder 1.250 huiseigenaren.

De verwachte winst van de woning is een goede indicatie voor de overwaarde. Van de huiseigenaren geeft bijna 80 procent aan gemiddeld 128.000 euro overwaarde te hebben. De overwaarde kan deels te gelde worden gemaakt zonder het huis te verkopen, maar daar zijn Nederlandse woningeigenaren vooralsnog terughoudend in, blijkt uit het onderzoek. Amper 7 procent heeft ooit iets met de overwaarde gedaan of is dat van plan. Bijna de helft van de respondenten geeft aan niet of slechts een beetje op de hoogte te zijn van de mogelijkheden omtrent het gebruik van de overwaarde.

Stijging van de huizenprijzen

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “In veruit de meeste gevallen geven huiseigenaren aan dat de waarde van de woning is toegenomen door de stijging van de woningprijzen. Ook (extra) aflossingen van de hypotheek en een verbouwing worden genoemd als oorzaken van de toename van de overwaarde. Vier op de tien huiseigenaren denken dat ze hun woning nu zouden kunnen verkopen met een winst van minstens 50.000 euro. Zeker in de drie grootste steden en hun randgemeenten verwacht men grote winsten. Een kwart van de woningeigenaren in die steden denkt aan een winst tussen 100.000 en 200.000 euro. Hun huizen zijn door het beperkte woningaanbod het sterkst in waarde gestegen. In de noordelijke en oostelijke provincies is de druk op de woningmarkt minder. In deze regio’s verwachten eigenaren relatief de laagste winst.”

Aanvulling op AOW

Vooral eigenaren boven de 50 jaar hebben de waarde van hun woning fors zien stijgen. Van deze groep denkt 22 procent dat het huis nu tussen de 100.000 en 200.000 euro meer waard is geworden. Van de pensioengerechtigden denkt zelfs 14 procent dat het gaat om een bedrag tussen 200.000 tot 300.000 euro. Van de AOW-gerechtigden die de overwaarde gebruiken zonder daarvoor hun woning te verkopen, gebruikt 8 procent deze als aanvulling op de AOW en het pensioen.