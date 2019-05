Omzet horeca daalt met 0,3 procent in eerste kwartaal

De omzet van de horeca nam in het eerste kwartaal van 2019 met 0,3 procent af ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het CBS. Dit is de eerste omzetdaling in zes jaar. Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, nam met 2,0 procent af. De omzet van eet- en drinkgelegenheden steeg met 0,6 procent, terwijl de omzet van logiesverstrekking afnam met 2,7 procent.

Omzetdaling logiesverstrekking

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde met 2,7 procent in het eerste kwartaal in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijzen stegen licht, terwijl het aantal overnachtingen daalde met 3,1 procent. Vorig kwartaal nam de omzet van logiesverstrekkers nog toe met 1,9 procent.

De omzet van hotels nam met 1,0 procent af, het volume met 2,1 procent. De overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, zette 6,9 procent minder om dan een kwartaal eerder.

Omzet eet- en drinkgelegenheden neemt toe

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben in het eerste kwartaal 0,6 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Dat komt doordat de prijzen in deze deelbranche van de horeca stegen, onder meer door de verhoging van het lage btw-tarief. Het aantal verkochte consumpties daalde daarentegen met 1,6 procent.



Met een stijging van 1,8 procent nam de omzet van kantines en cateraars het sterkst toe. Ook restaurants en fastfoodrestaurants hebben meer omgezet dan een kwartaal eerder, beide 0,7 procent. De omzet van cafés daalde echter met 0,7 procent. In alle bedrijfstakken nam het aantal verkochte consumpties af.

Ondernemersvertrouwen horeca minder positief

Het ondernemersvertrouwen (gebaseerd op zelfrapportage) in de horeca stond aan het begin van het tweede kwartaal van 2019 op 8,6. Dat is ruim 3 procentpunt lager dan een kwartaal eerder en de laagste stand van de afgelopen vier jaar. Het aantal bedrijven dat aangeeft te kampen met personeelstekort is iets hoger dan een kwartaal eerder. Aan het begin van het tweede kwartaal van 2019 speelde dit voor 29 procent van de horecabedrijven. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 is dat percentage snel opgelopen.



Het tekort aan arbeidskrachten blijkt ook uit een recordaantal van bijna 23 duizend openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. Er gingen iets meer horecabedrijven failliet in het eerste kwartaal dan een jaar eerder.