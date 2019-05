Omzet zakelijke dienstverlening 6,8 procent hoger

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 6,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stijging was ruim 1,5 procentpunt lager dan in de voorgaande drie kwartalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

De architecten zagen de omzet met 9,7 procent het sterkst toenemen, aanzienlijk meer dan de drie voorgaande kwartalen waarin de stijging rond 4 à 5 procent was. De architectenbranche is binnen de zakelijke dienstverlening een relatief kleine bedrijfstak.

Ook bij de uitzendbranche, die een flink aandeel binnen de zakelijke dienstverlening heeft, was de omzetstijging in het eerste kwartaal van 2019 met 7,6 procentbovengemiddeld, maar wel lager dan de 11 procent stijging die de uitzendbranche in de voorgaande twee kwartalen behaalde.

Bij de schoonmaakbedrijven (inclusief hoveniers) was de omzetstijging in het eerste kwartaal van 2019 met 6,6 procent ook lager dan de 10,6 procent van het vierde kwartaal van 2018. Het reclamewezen en marktonderzoek zag de stijging juist versnellen: van 1,0 procent omzetstijging in de voorgaande twee kwartalen, steeg de omzet in het eerste kwartaal van 2019 met 3,6 procent.

De omzet van de IT-dienstverleners steeg met 7,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. Net als bij de totale zakelijke dienstverlening is dat een stijging, maar die is lager dan in de laatste twee kwartalen van 2018 waarin de omzetstijging rond 8 procent was.

Ondernemersvertrouwen neemt af

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners blijft met een waarde van 13,0 ook voor het tweede kwartaal van 2019 positief. Wel is het vertrouwen wat gedaald en staat het op het laagste niveau sinds eind 2016.