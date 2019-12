Wijzigingen voorwaarden doorlopende kredieten ABN AMRO

Aanleiding voor de wijziging in de voorwaarden is dat ABN AMRO dit leenproduct meer wil laten aansluiten bij deze tijd en de wensen van klanten. Klanten worden hierover gefaseerd geïnformeerd, vanaf vandaag en uiterlijk binnen 2 weken ontvangen zij hierover een brief.

ABN AMRO maakte eerder bekend dat het per 9 december niet langer mogelijk is om nieuwe Flexibele Kredieten af te sluiten. Dit komt omdat de vraag naar Flexibele Kredieten is afgenomen. Daarnaast is er een toenemende behoefte bij klanten om af te lossen op leningen.