AFM bang dat voorstel wijziging box 3 leidt tot meer risicovolle beleggingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft kennisgenomen van het voornemen van de regering de vermogensrendementsheffing in box 3 te wijzigen. De AFM begrijpt de politieke wens om de heffing te wijzigen, maar ziet in het voorstel belangrijke nadelen. Dit meldt de AFM woensdag.

Risicovollere investeringen

In een brief aan minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zet zij haar zorgen als gedragstoezichthouder uiteen. De AFM ziet namelijk risico’s voor onwenselijke gedragsveranderingen voor beleggers. Zo wordt de keuze voor een defensieve belegging uiterst onaantrekkelijk en worden beleggers mogelijk aangezet tot risicovollere investeringen of zelfs buiten AFM-toezicht. De AFM heeft de regering laten weten zich graag beschikbaar te stellen om met het ministerie van Financiën te praten over alternatieven voor het voorstel.