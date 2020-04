Prijs nieuwbouwkoopwoning 7,4 procent hoger in vierde kwartaal 2019

In het vierde kwartaal van 2019 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning 7,4 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder. Bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode gemiddeld 6,2 procent in prijs. Daarmee zijn de huizenprijzen in Nederland harder gestegen dan het Europees gemiddelde. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De prijsstijging van nieuwbouwkoopwoningen ten opzichte van een jaar geleden was in het vierde kwartaal van 2019 hoger dan in het derde. Voor bestaande koopwoningen gold het tegenovergestelde. De prijsstijging van bestaande koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder was voor de vijfde keer op rij lager dan in het voorgaande kwartaal.

Verkochte koopwoningen 6,4 procent in prijs gestegen

De prijzen van alle koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex (HPI), stegen al sinds begin 2014. In het vierde kwartaal van 2019 werd voor een koopwoning 6,4 procent meer betaald dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Huizenprijzen in Nederland stegen harder dan Europees gemiddelde

In vrijwel alle landen binnen de Europese Unie waren de huizenprijzen in het vierde kwartaal van 2019 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De enige uitzondering hierop was Cyprus, waar de huizenprijzen met 4,8 procent daalden. Gemiddeld waren huizenprijzen binnen de Europese Unie in het vierde kwartaal 4,2 procent hoger dan een jaar eerder. Met een prijsstijging van 6,4 procent zat Nederland dus ruim boven het Europees gemiddelde.