KLM lijdt vanwege coronacrisis 275 miljoen verlies eerste kwartaal 2020

'Als gevolg van de Covid-19 uitbraak gaat KLM momenteel door een storm van ongekende omvang die duidelijk terug is te zien in de cijfers over het eerste kwartaal van 2020. De eerste twee maanden begonnen nog goed, maar vanaf maart is de terugloop enorm', zo laat KLM President & CEO Pieter Elbers donderdag weten