KLM zet noodgedwongen mes in organisatie: totaal 5.000 banen weg

Piloten, cabinepersoneel en grond- en kantoorpersoneel

Het betreft tot 500 arbeidsplaatsen bij de grond, 300 bij cabine en 300 bij cockpit en zo’n 400 bij KLM-dochterondernemingen en Air France-KLM-groepsfuncties.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft de luchtvaartmaatschappij hard getroffen. Donderdag maakte KLM haar 2e kwartaalcijfers bekend. Het aantal passagiers daalde met 95% van ruim 9 miljoen naar minder dan een half miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat bedroeg een verlies van € 493 miljoen. In dezelfde periode in 2019 was dit nog een winst van € 270 miljoen.

'Slechtste resultaten ooit'

Deze financiële resultaten onderstrepen de effecten van deze ongekende crisis voor de luchtvaart en KLM. Een resultaat van bijna €800 miljoen verlies in de eerste 6 maanden is het slechtste in de KLM-geschiedenis. KLM zit in een crisis van ongekende omvang. Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus begin 2020 zijn al tal van maatregelen genomen om de huidige situatie het hoofd te bieden. De vooruitzichten zijn dat de weg naar herstel lang zal zijn en veel onzekerheden kent. Dat betekent dat de structuur en omvang van KLM in de komende jaren nog verder en ingrijpend aangepast zullen moeten worden. Bij de KLM Groep verdwijnen daardoor in totaal 4.500 tot 5.000 arbeidsplaatsen (fte).

Klanten terughoudend om te boeken

Na de uitbraak van corona is vanaf februari het KLM-netwerk geleidelijk afgebouwd naar minder dan 10% van de vluchten begin april. Ook in het tweede kwartaal werd slechts 15% van de vluchten uitgevoerd. In juli werd 30% van de vluchten uitgevoerd en bleef de bezettingsgraad achter. Het netwerk wordt momenteel langzaam en zorgvuldig weer opgebouwd, maar de inkomsten blijven nog ver achter. De vooruitzichten voor de luchtvaart en KLM zijn onzeker. Verschillende landen draaien versoepelingen in de reisrestricties terug. Dat maakt klanten terughoudend om te boeken. In alle scenario’s zal het herstel van de vraag naar verwachting tot ten minste 2023 of 2024 duren. De mate en snelheid van herstel hangen af van verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van het virus, het herstel van de economie en het reisgedrag van klanten.

Aanpassen aan nieuwe realiteit

De steun van de Nederlandse overheid, in de vorm van een directe lening en garantie op bankleningen voor maximaal €3,4 miljard, stelt KLM in staat om de crisis in de komende periode het hoofd te bieden. KLM is zeer erkentelijk voor deze steun in de vorm van de lening. Om het voortbestaan van KLM op de langere termijn te waarborgen, moet KLM zich in omvang aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Banenreductie noodzakelijk

Daarom is KLM genoodzaakt om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen naar het aantal dat nodig is voor de geplande operatie in 2021/2022. In de loop van 2021 moet, op een huidig totaal van 33.000 fte in de gehele KLM Groep, het aantal arbeidsplaatsen worden verminderd met 4.500 tot 5.000 naar 28.000 fte. Dit betekent dat, ondanks de reeds genomen maatregelen, er de komende jaren nog steeds minder mensen nodig zullen zijn bij KLM. Daarnaast geldt voor de grond dat we te maken hebben met een mismatch in functionele vaardigheden.

Mogelijk nog meer banen gereduceerd

Gezien de hoge mate van onzekerheid, houdt KLM de mogelijkheid open om het aantal arbeidsplaatsen verder te reduceren, mocht het productieniveau lager uitkomen in 2021/2022 dan de huidige geplande -20%.

Vakbonden en OR

De herstructureringsplannen van KLM sluiten aan bij de Air France-KLM-brede veranderingen. KLM werkt de komende tijd nauw samen met de vakbonden aan een sociaal plan per cao-domein en dochtermaatschappij en is uiteraard ook in gesprek met de Ondernemingsraad over het verder vormgeven van de herstructurering. Hierin worden ook de verdere uitwerking van de voorwaarden van de Nederlandse overheid bij het verstrekte financieringspakket opgenomen. Dit geheel moet in oktober afgerond zijn.

KLM President-directeur & CEO Pieter Elbers.

'Er is in de afgelopen maanden al ontzettend veel gedaan om de omvang van het bedrijf aan te passen aan de nieuwe realiteit. Helaas is dat nog niet voldoende en moet er zo snel mogelijk meer gebeuren om de toekomst van KLM veilig te stellen. Daarom werken we aan de uitwerking van het herstructureringsplan, zodat we sterker uit de crisis komen, zoveel banen kunnen behouden als verantwoord is en zo snel mogelijk de leningen kunnen terugbetalen', stelt KLM President-directeur & CEO Pieter Elbers.

Dierbare collega's

KLM’ers zijn loyale, professionele en hardwerkende collega’s die klaarstaan voor onze klanten, voor elkaar, het bedrijf en de samenleving. Ook afgelopen tijd is dat weer gebleken. Dat betrokken en dierbare collega’s KLM nu moeten verlaten, is een zwaar en moeilijk besluit. Zeker omdat we in de afgelopen jaren zo veel bereikt hebben met elkaar. De komende tijd zal in het teken staan van zo zorgvuldig mogelijk afscheid nemen van de collega’s die moeten vertrekken en van de wederopbouw van KLM', aldus Elbers.