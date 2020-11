'Meer hypotheek in 2021 geldt voor slechts 1 op de 5 tweeverdieners'

Verschillende kranten en media kopten vorige week ‘Goed nieuws, tweeverdieners krijgen meer hypotheek in 2021!’. Moneywise.nl nam de getallen onder de loep en kwam tot een andere conclusie: Slechts 1 op de 5 kan meer lenen in 2021 en 1 op de 8 kan zelfs minder lenen.

In oktober maakt het Nibud de nieuwe financieringslastnormen bekend. Met deze normen bepalen banken wat de maximale hypotheek is bij verschillende rentes en inkomens. Voor tweeverdieners leek het goed nieuws. Het tweede inkomen telde in 2020 nog maar voor 80% mee en dat wordt in 2021 90%.

Minister Kajsa Ollongren schreef de Tweede Kamer dat tweeverdieners meer kunnen lenen in 2021. Belangrijke kanttekening: dan moeten de lonen wel met 1,4% stijgen. Zonder die loonstijging zouden mensen weleens minder kunnen lenen in 2021.

“We waren nieuwsgierig naar de effecten van de aanpassingen in de praktijk en hebben daarom met zo'n 70.000 verschillende inkomensvarianten berekend hoeveel de maximale hypotheek in 2021 bedraagt." aldus Jochem Kessens van Moneywise.nl.

"Het feit dat het 2e inkomen nu voor 90% meetelt, lijkt een verbetering, maar omdat de manier waarop de maximale hypotheek wordt berekend, ook is aangepast, blijkt dat lang niet altijd zo te zijn.

Verschillen in maximale hypotheek eenverdiener en tweeverdieners

Een alleenstaande met een inkomen van € 50.000 inkomen kan ruim € 6.300 meer lenen dan tweeverdieners die beide € 25.000 verdienen. Ondanks het feit dat tweeverdieners maandelijks netto meer overhouden. Omdat recht te trekken verhoogt het Nibud het meetellen van het tweede inkomen van 80% naar 90%. Uiteindelijk moet het tweede inkomen in 2023 voor 100% meetellen.

De komende 2 jaar blijft dit verschil dus bestaan.

Ook verschillen bij tweeverdieners met hetzelfde gezamenlijke inkomen

Maar ook bij tweeverdieners met hetzelfde inkomen ziet Moneywise.nl onlogische verschillen in het maximale hypotheekbedrag.

Zo kan een stel met een gezamenlijk inkomen van € 50.000, opgebouwd uit 2 inkomens van € 30.000 en € 20.000, in 2021 € 6.385 meer lenen dan een stel waarvan het inkomen is opgebouwd uit € 29.000 en € 21.000. In 2020 konden beide stellen nog evenveel lenen. (zie bijlage)

“De berekening is vrij complex. Wij snappen hoe dit soort verschillen veroorzaakt worden, maar de gemiddelde consument kan het niet volgen. Waarom er bij tweeverdieners met een vergelijkbaar gezamenlijk inkomen een verschil in leencapaciteit bestaat is niet uit te leggen. ” aldus Jochem Kessens.