Inflatiestijging 1,6 procent in januari door duurdere elektriciteit

Consumentengoederen en -diensten waren in januari 1,6 procent duurder dan vorig jaar. In december was de inflatie nog 1,0 procent. Eén van de belangrijkste oorzaken van de inflatiestijging blijkt de duurdere elektriciteit te zijn', zo meldt het CBS donderdag.

Prijsdaling elektriciteit januari 2020 uitgewerkt

De prijsontwikkeling van elektriciteit had in januari een verhogend effect op de inflatie. Dat komt doordat het effect van een grote prijsdaling in januari 2020 nu is uitgewerkt. Elektriciteit was weliswaar 9,1 procent goedkoper dan vorig jaar, maar in december was dat nog bijna 40 procent. Net als in januari 2020 daalde de prijs van elektriciteit in januari 2021 vooral door een verhoging van de heffingskorting. Deze vermindering van de energiebelasting wordt op de elektriciteitsaansluiting uitgekeerd.

Gas

De prijsontwikkeling van gas drukte daarentegen de inflatie. Gas was 2,3 procent goedkoper dan een jaar eerder, in december was de prijs van gas nog 3,4 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. De belasting op aardgas ging in januari omhoog, maar de leveringstarieven lagen een stuk lager dan in januari 2020 waardoor de totale prijs van gas toch lager was dan een jaar geleden.

Per saldo stijging inflatie

Per saldo hadden de prijsontwikkelingen van elektriciteit en aardgas een verhogend effect op de inflatie. Op 19 februari publiceert het CBS meer informatie over de energierekening.