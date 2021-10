Mogelijk redding voor vastgoedreus Evergrande

Op de beurs van Hongkong is de handel in aandelen van vastgoedreus Evergrande stilgelegd. Evergrande is noodleidend door een openstaande schuld van zo'n 260 miljard euro.

De aandelen zijn volgens het bedrijf stilgelegd omdat een andere projectontwikkelaar (Hopson Development ) 51 procent van het vastgoed mogelijk wil gaan overnemen, zo meldden diverse media in het land. De deal zou Evergrande zo'n 4 miljard euro gaan opleveren. De handel in aandelen van Evergrande autoproductietak is vanochtend wel gewoon doorgegaan. Investeerders, kopers en beleggers wachten al dagen in spanning af of Evergrande van een faillissement gered gaat worden of niet.